إسرائيل تمنع دخول وفد تركي إلى القدس بدعوى انتهاء سريان جوازات السفر

وأضافت الهيئة بأن "بعض أفراد المجموعة خضعوا للتحقيق الأمني قبيل طردهم من البلاد".
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول 72 تركيا من أصل 93، كانوا في رحلة إلى القدس، تنظمها شركة سياحية خاصة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه،و والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث اتهم نتنياهو اردوغان بأنه يذبح السوريين والأكراد أان تركيا تحولت إلى دكتاتورية مظلمة تحت حكمه.
وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي انتقد فيها "قانون القومية" الذي أقرته إسرائيل أخيرا، قائلا إنه يضفي الشرعية على القمع.
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