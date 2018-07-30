إسرائيل تمنع دخول وفد تركي إلى القدس بدعوى انتهاء سريان جوازات السفر

أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أنها منعت دخول وفد تركي إلى القدس، وأنها أخضعت عددا منهم للتحقيق مع الجهات الأمنية في مطار "بن غوريون" شمال تل أبيب قبل عودتهم إلى تركيا، بدعوى أنهم "لا يحملون تأشيرة".

© REUTERS / Umit Bektas تركيا: يتعين على الدول الإسلامية أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل

القدس — سبوتنيك . وبحسب هيئة البث الإسرائيلي: "طردت صباح اليوم سلطات الأمن في مطار (بن غوريون الدولي) مجموعة تضم 90 مواطنا تركيا إلى البلاد بعد أن تبين أن سريان مفعول جوازات السفر التي بحوزتهم انتهى".

وأضافت الهيئة بأن "بعض أفراد المجموعة خضعوا للتحقيق الأمني قبيل طردهم من البلاد".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول 72 تركيا من أصل 93، كانوا في رحلة إلى القدس، تنظمها شركة سياحية خاصة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه،و والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث اتهم نتنياهو اردوغان بأنه يذبح السوريين والأكراد أان تركيا تحولت إلى دكتاتورية مظلمة تحت حكمه.

وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي انتقد فيها "قانون القومية" الذي أقرته إسرائيل أخيرا، قائلا إنه يضفي الشرعية على القمع.