الصين تحذر من عقار للقلب وتمنعه

ومنعت الصين الشركة من استخدام العقار، وذلك في مرسوم جاء بعد أيام فقط من حالة مشابهة تتعلق بمنتجات طبية ملوثة، بحسب "رويترز".
وذكرت الهيئة الرقابية أن ست شركات محلية استخدمت العقار في منتجاتها وخمس منها سحبت العقاقير، مشيرة إلى أن الشركة السادسة وهي تابعة لشركة (تشوتشو تشيانجين فارماسوتيكال) لم توزع دواءها.
وقالت الشرطة، أمس الأحد، إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من العاملين بالشركة أظهرت تحقيقات الحكومة أنهم زوروا بيانات وباعوا لقاحات عديمة الفعالية للأطفال.
يشار إلى أن ثقة الجماهير في الأدوية المصنعة محليا اهتزت بعد إلقاء الضوء على قضية هواهاي في بداية يوليو/ تموز، وإجراء تحقيق حكومي خلص إلى أن شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) باعت لقاحات لداء الكلب غير مطابقة للمواصفات.
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