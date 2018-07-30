الصين تحذر من عقار للقلب وتمنعه

حذرت هيئة الرقابة الطبية في الصين، المؤسسات الطبية المحلية من استخدام عقار للقلب من إنتاج شركة (تشجيانغ هواهاي فرماسوتيكال).

ومنعت الصين الشركة من استخدام العقار، وذلك في مرسوم جاء بعد أيام فقط من حالة مشابهة تتعلق بمنتجات طبية ملوثة، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Aleksandr Yurev الصين: سقوط طائرة هليكوبتر شمالي بكين

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصينية، اليوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين وقف استخدام العقار سواء للتشخيص أو العلاج، ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسات الطبية ستعاقب في حال عدم التزامها بذلك.

وذكرت الهيئة الرقابية أن ست شركات محلية استخدمت العقار في منتجاتها وخمس منها سحبت العقاقير، مشيرة إلى أن الشركة السادسة وهي تابعة لشركة (تشوتشو تشيانجين فارماسوتيكال) لم توزع دواءها.

وقالت الشرطة، أمس الأحد، إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من العاملين بالشركة أظهرت تحقيقات الحكومة أنهم زوروا بيانات وباعوا لقاحات عديمة الفعالية للأطفال.

يشار إلى أن ثقة الجماهير في الأدوية المصنعة محليا اهتزت بعد إلقاء الضوء على قضية هواهاي في بداية يوليو/ تموز، وإجراء تحقيق حكومي خلص إلى أن شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) باعت لقاحات لداء الكلب غير مطابقة للمواصفات.