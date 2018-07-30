شاهد... رسائل روسية للشمال السوري تسطرها هيبة القطع البحرية في قاعدة طرطوس

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأنه يجب على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العودة لمبادئ بيان "هلسنكي"، والتي يجب أن تكون أساس العلاقات في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والتي يتم تقويضها.

© Sputnik . Denis Abramov طرادات أسطول بحر قزوين المحملة ب"كاليبر" تتجه إلى طرطوس

وقال لافروف خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا : "منطقة الأفكار في كليازما": "كما ندعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يجب أن تعود للمبادئ التي تم وضعها في بيان "هلسنكي" الختامي، وفي وثائق أخرى تم تبنيها على أعلى مستوى، والتي ينبغي أن تكون أساس العلاقات في المنطقة الأوروبية الأطلسية". وأضاف لافروف : "يحاولون تنفيذ المبادئ، بطريقة داخلية، إذا جاز التعبير، كما أنهم يحاولون العمل في المنطقة الأوروبية الأطلسية على أساس بعض الإنذارات، ولكن هذا يقوض ما تم الاتفاق عليه من قبل".

وجدير بالذكر أن بيان "هلسنكي" الختامي هو وثيقة موقعة من رؤساء 35 دولة في عام 1975. وتحتوي الوثيقة في المجال الإنساني على تنسيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك وحرية التنقل والاتصالات والمعلومات والثقافة والتعليم والحق في العمل والحق في التعليم والرعاية الطبية؛ المساواة وحق الشعوب في تقرير في مصيرها، وتحديد وضعها السياسي الداخلي والخارجي.