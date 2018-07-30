القضاء اليوناني يوافق على طلب المدعي العام الروسي تسليم ألكسندر فينيك

موسكو — سبوتنيك. وقال موساتوف: "تم اتخاذ القرار بتسليم فينيك لروسيا".
بهذا، تم اتخاذ أربعة قرارات بتسليم فينيك، قرار بطلب من الولايات المتحدة، وقراران بطلب من روسيا، وقرار آخر بطلب من فرنسا.
يذكر أن ألكسندر فينيك قبض عليه في اليونان يوم 25 تموز/ يوليو2017، بطلب من السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتلاعب بالعملة الافتراضية من أجل تبييض أموال تقدر بـ 4-9 مليارات دولار في بورصة العملات المشفرة الافتراضية. وطالبت النيابة العامة الروسية بتسليم فينيك لها.
وتقدمت فرنسا هي الأخرى بطلب تسليم ألكسندر فينيك، الذي تتهمه بالابتزاز وغسيل الأموال على الأراضي الفرنسية في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2016 حتى 14 حزيران/ يونيو 2018، ضمن تشكيل مجموعة إجرامية، وذلك بغض النظر أن فينيك يتواجد في السجن اليوناني خلال مدة تزيد عن عام واحد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)