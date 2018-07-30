ذكر وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، اليوم الاثنين، أن نحو 20 ألفا من العسكريين في الجيش الأوكراني ينوون الاستقالة قبل نهاية عام 2018، ثلثهم بسبب المرتبات الضئيلة.

© AFP 2018 / DOD الأركان العامة: الجيش الأوكراني يستعد لتسلم منظومات جافلين الأمريكية

كييف — سبوتنيك . وجاء في كلمة لوزير الدفاع موجهة لرئيس الوزراء، فلاديمير غرويسمان، نشرت نسخة مصورة منها على الموقع المعلوماتي العسكري "يوكرينيان ميليتاري بيجز": "منذ كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو من هذا العام، استقال من القوات المسلحة 11 ألف ضابط وجندي متعاقد من ذوي الخبرة، أنفقت عليهم الدولة أموال طائلة، وحسب استطلاع للرأي، فإن 18 ألف جندي ينوون الاستقالة قبل نهاية 2018.. سبب استقالتهم من الخدمة العسكرية بعد انتهاء عقودهم هو المستوى المادي غير المناسب (36% من الذين تم سؤالهم في استطلاع الرأي).

كما ذكر وزير الدفاع الأوكراني، أن وزارة الدفاع تنوي زيادة الحد الأدنى للمرتبات للجنود، من 280 دولارا إلى 336 دولارا، وللضباط من 411 دولارا إلى 570 دولارا، ولذلك يجب أن تتسلم وزارة الدفاع في عام 2018 مبلغا يقدر بـ 168 مليون دولار إضافية من الدولة.