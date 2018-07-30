تصريح "شديد اللهجة" من إيران ضد الإمارات ووزير خارجيتها

هاجم المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، فيما يتعلق بالربط بين استهداف ناقلة النفط السعودية وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وقال قاسمي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إنه "رغم موقف إيران البناء والإیجابي حیال جیرانها، فإن وزیر الخارجیة الإماراتي یطلق أحیانا کلمات غیر مترابطة بما یتجاوز حجمه".

وأضاف: لیس هذا البلد في موقع یسمح له بأن تتلفظ بكلمات مسیئة سعیا وراء إلقاء اللوم علی الآخرین فیما یخص المشاکل التي خلقها هذا البلد وشریکه السعودي في الیمن.

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وكان قرقاش قد نشر تغريدة له اتهم الحوثيين فيها بتبعيتهم لإيران واعتبر أنه "لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالاعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجه والتابع، أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه".

لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالإعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع.أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2018

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"، وهو ما نفته الإمارات.