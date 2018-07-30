بومبيو: مساعدات أمنية لمنطقة المحيط الهادئ تعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع

© RIA Novosti . Pavel Gerasimov الصين تعلق على سحب واشنطن الدعوة لمشاركة بكين في المناورات بالمحيط الهادئ

واشنطن — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزمه السفر إلى دول ماليزيا وسنغافورة وإندونسيا في غصون أسبوع، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تقديم استثمارات بقيمة 113 مليون دولار في مبادرات جديدة لدعم دول منطقة المحيط الهادئ.

وقال بومبيو اليوم الاثنين خلال كلمة بمنتدى الأعمال التجارية في المحيط الهادئ في العاصمة واشنطن "انتخب الماليزيون مؤخرا حكومة جديدة، وأنا أريدهم وأريد قادتهم أن يعرفوا أن أمريكا مستعدة — كما كانت دائما مع كل شركائها في المنطقة — لتعزيز العلاقات التجارية والحكومية والعلاقات على مستوى الشعبين، استنادا على قيمنا الديمقراطية، وسأسافر إلى ماليزيا في غصون أسبوع".

وأضاف بومبيو "اليوم أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستثمر 113 مليون دولار في مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي والطاقة والبنية التحتية"، موضحا "هذه الأموال لا تمثل سوى دفعة مقدمة لحقبة جديدة من التزام الاقتصاد الأمريكي بالسلام والازدهار في منطقة المحيط الهادي".

وتابع بومبيو "في وقت لاحق من هذا الأسبوع سنعلن عن المزيد حول المساعدات الأمنية لمنطقة المحيط الهادي".

كما أشار بومبيو أنه سيسافر أيضا إلى سنغافورة وماليزيا.