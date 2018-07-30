وزير خارجية بريطانيا يرتكب "خطأ فادحا" في زيارته الأولى إلى الصين

وفي مستهل محادثاتهما في بكين، قال جيرمي هانت لوزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي إن علاقة قديمة تربطه بـ الصين تبدأ برحلة بحقيبة ظهر عندما كان عمره 19 عاما، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Simon Dawson من هو وزير خارجية بريطانيا الجديد جيرمي هانت

وأضاف هانت مثيرا بكلماته الضحكات في الغرفة "زوجتي يابانية — زوجتي صينية. هذا خطأ فادح".

وتابع قائلا: "زوجتي صينية وأطفالي نصف صينيين لذا فلدينا جد وجدة صينيان يعيشان في شيآن وروابط عائلية قوية في الصين".

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بهانت، فقد تزوج من لوشا في يوليو/ تموز 2009 ولديهما ابن وابنتان.

وتولى هانت منصب وزير الخارجية هذا الشهر بعد استقالة سلفه بوريس جونسون، وزيارته إلى الصين هي ثاني زيارة خارجية منذ توليه المنصب.

Why Jeremy Hunt's 'Japanese' wife gaffe is a bad mistake https://t.co/qUe92EqRdo pic.twitter.com/SY8ZCPLkQh — Global Issues Web (@globalissuesweb) July 30, 2018

ورغم زلة اللسان، مضت باقي محادثاته مع وانغ، السفير الصيني السابق لدى اليابان الذي يتحدث اليابانية بطلاقة، على نحو أفضل كثيرا.

وقال هانت لاحقا في إفادة صحفية إن الصين عرضت على بريطانيا إجراء محادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.