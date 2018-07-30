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    تراجيديا اليونان - ما بعد الحرائق الهائلة، 24 يوليو/ تموز 2018

    وسط غضب شعبي... رئيس الحكومة اليونانية يتفقد القريتين المنكوبتين جراء الحريق

    © AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
    العالم
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    زار رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، اليوم الإثنين، للمرة الأولى قريتي ماتي ورافينا، اللتين شهدتا أسوأ حريق في تاريخ البلاد وسط تصاعد الغضب على تعامل حكومته مع المأساة التي أسفرت عن عشرات القتلى قبل أسبوع.

    وبحسب "فرانس برس"، أبلغت بعض وسائل الإعلام فقط بزيارة تسيبراس الذي بقي لنحو ساعة وفق مكتبه في قريتي ماتي ورافينا على بعد نحو أربعين كيلومترا شرق أثينا، حيث سُجلت أسوأ الأضرار، وبلغت حصيلة الضحايا حتى الأحد 91 قتيلا.

    تراجيديا اليونان - ما بعد الحرائق الهائلة، 24 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Savas Karmaniolas
    91 قتيلا في حرائق اليونان

    وقال تسيبراس عبر حسابه على "تويتر"، "زرت مكان المأساة وتحدثت مع بعض الأهالي والمهندسين والعسكريين والمتطوعين، الألم لا يوصف لكن علينا أن نعبر عن تقديرنا لأولئك الذين كافحوا الحريق ويكافحون الآن لإصلاح الأضرار".

    وعرض التلفزيون الرسمي صور تسيبراس يتجول في شوارع ماتي حيث قضى معظم الضحايا متفحمين في سياراتهم أو في أثناء محاولتهم الهرب، وقد بدا عليه الحزن وهو يتحدث مع مسؤولين من الجيش وإطفائيين.

    وانتقد إعلام المعارضة الزيارة السريعة التي قال إنها "استعراض إعلامي"، وأن الهدف منها "تفادي غضب الناس".

    وطلب نائب حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ يانيس كيفالويانيس بإقالة المسؤولين عن إدارة مكافحة الحريق وحتى حكوميين.

    وواجهت الحكومة انتقادات متزايدة في وقت يبذل الأهالي جهودا مضنية لمواصلة حياتهم بمساعدة السلطات ومتطوعين.

    واجتاحت الحرائق القريتين السياحيتين في 23 يوليو/ تموز، واستعرت إلى درجة دفعت بمعظم الناس للهرب باتجاه البحر.

    وقال تسيبراس الجمعة، إنه يتحمل "المسؤولية السياسية" عن المأساة.

    وقالت الحكومة سابقا، إن مؤشرات تدل على إن الحريق مفتعل وفتحت تحقيقا بذلك.

    ويعزو الخبراء الكارثة لأسباب منها التخطيط العمراني السيء، وعدم توافر طرق مناسبة وبناء العديد من المباني قرب الغابات.

    وينظم تجمع تكريمي أمام البرلمان مساء الإثنين تكريما لضحايا الحريق الأفدح، الذي شهدته أوروبا هذا القرن.

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