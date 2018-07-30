مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في الصومال حتى نهاية مايو 2019

الأمم المتحدة — سبوتنيك. ويشير القرار المعتمد، مثل صيغته السابقة، إلى أن بعثة أميسوم سوف تساهم في العملية السياسية في الصومال وتدعم الجهود الرامية إلى استقرار الوضع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن ينتظر من بعثة حفظ السلام، من أن تقلل مستوى التهديد الذي تمثله حركة "الشباب" والمعارضين المسلحين الآخرين.بعثة "أميسوم" أنشأت من قبل مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في 19 يناير/كانون الثاني 2007، بهدف حفظ السلام في الصومال.
ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.يذكر أيضاً أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.
ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.
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