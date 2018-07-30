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23:47 30 يوليو/ تموز 2018
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    أشخاص يبحوث عن أسمائهم في القائمة الانتخابية في مركز الاقتراع في لافيابوغو، باماكو، مالي 23 يلويو/ تموز 2018

    الحكومة المالية: الانتخابات جرت على نحو سلس

    © REUTERS / Luc Gnago
    العالم
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    أثنت الحكومة المالية على حسن سير الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

    نواكشوط — سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الاثنين، "تمت العملية على نحو سلس ونحن مدينون للنضج السياسي لشعب مالي والحس الوطني العالي للمرشحين والأحزاب".

    وأكدت أنها ستستمر في "تسيير العملية الانتخابية بشمولية وشفافية"، وأثنت على "جهود المراقبين الوطنيين والدوليين وعلى التزامهم بسير الانتخابات بطريقة سلسة."

    الشرطة في مالي
    © AFP 2018 / Souleymane Ag Anara
    مقتل 17 شخصا في مالي قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية
    وقالت في بيان لها إن "التصويت لم يتم في 716 مركز اقتراع لأسباب مختلفة وهو ما يشكل نسبة 3.11٪ من مجموع مكاتب التصويت".

    وأضافت أن "96،89٪ من مكاتب التصويت تمت فيها عملية الاقتراع بشكل جيد وفي ظروف مرضية".

    وهنأت الحكومة "كافة المسؤولين المدنيين وقوات الدفاع والأمن المالي، والحركات الموقعة اتفاق السلام والمصالحة على مهنيتهم… مما يتيح إجراء التصويت في هدوء والصفاء".

    ودعت الحكومة "جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى الحفاظ على الهدوء حرصا على السلم والمصلحة الوطنية"، وقالت "يمكن لبلدنا ولديمقراطيتها الشابة أن ترتقي إلى مستوى التحدي وتخرج أقوى وأقوى من أي وقت مضى".

    كما أثنت الأغلبية الرئاسية على "السير الجيد للانتخابات الرئاسية في مالي"، وقالت إن "التصويت تم في هدوء والتزام في جميع أنحاء مالي".

    ورحبت الأغلبية بالنضج الديمقراطي الكبير لشعب مالي وأشادت بجميع مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته المرشح إبراهيم بوبكر كايتا، ودعت الجميع الى اليقظة وانتظار النتائج النهائية.

    وجرت في مالي أمس الأحد انتخابات رئاسية تنافس فيها 24 مرشحا من بينهم امرأة، وهي ثاني انتخابات تجري في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق أمادو توماني توريه في انقلاب عسكري عام 2012.

    انظر أيضا:

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    مقتل 17 شخصا في مالي قبل ساعات من إجراء الانتخابات الرئاسية
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    الكلمات الدلالية:
    مالي, الانتخابات
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