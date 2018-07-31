صحيفة: أردوغان سيجري أكبر تغيير داخل الحزب الحاكم في تركيا

أشارت تقارير صحفية تركية اليوم، الاثنين يوليو/تموز، إلى عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء تغييرات جذرية داخل الحزب الحاكم "العدالة والتنمية".

وبحسب صحيفة زمان التركية، من المنتظر أن يشهد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) تغييرات كبيرة في تشكيله الداخلي خلال الاجتماع العام للحزب، الذي من المقرر أن يعقد في 18 أغسطس/آب المقبل.

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وكانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي أجريت في 24 يونيو/حزيران الماضي، أسفرت عن حصول أردوغان على 52.6% من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 42.6% من الأصوات فقط، بفارق 10% بينه وبين حزبه، ما يشير إلى تراجع في قاعدة الحزب الشعبية.

وعلق أردوغان على هذه النتيجة في خطابه الجماهيري عقب إعلان النتائج، قائلا: "قد استوعبنا الرسالة التي بعثها المواطنون إلينا من خلال الصناديق الانتخابية، وتأكدوا أننا سنكمل ما ينقصنا، ثم سنقف أمامكم مرة أخرى كما عهدتمونا".

وتابعت الصحيفة، أن تسريبات تشير إلى أن أردوغان قد يقدم على إجراء تغيير في لجنة الإدارة المركزية للحزب المكونة من 50 عضوا، وقد يشمل التغيير نصف هذا العدد.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية أجرى اجتماعين عامين لحزبه منذ عام 2012، أجرى خلالهما تعديلات على أعضاء اللجنة، ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بعض الأعضاء بمناصبهم حتى اليوم، بينما كان من بين الأسماء التي نجحت في الدخول إلى قائمة اللجنة عبد الحميد غول (وزير العدل)، وبكير بوزداغ، وتشيغديم أرسلان، وحياتي يازيجي، ومصطفى شينتوب، وسليمان صويلو (وزير الداخلية).