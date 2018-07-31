معاون لروحاني: العودة للاتفاق النووي يمكن أن تمهد طريق المحادثات مع أمريكا

قال معاون للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران عام 2015، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية

وأضاف حميد أبو طالبي، وهو مستشار لروحاني، على تويتر "احترام حقوق الأمة الإيرانية وخفض الأعمال العدائية والعودة للاتفاق النووي خطوات يتعين اتخاذها لتمهيد طريق المحادثات الصعب بين إيران وأمريكا"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب مستعد للقاء الرئيس الإيراني روحاني دون شروط مسبقة

وكان ترامب عبر في وقت سابق أمس الاثنين عن استعداده للقاء الزعيم الإيراني دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني قائلا "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي".

يذكر أن ترامب، أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.