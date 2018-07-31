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    لاجئو الروهينغا، بنغلادش 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    حكومة ميانمار تنشىء لجنة للتحقيق في أوضاع الروهينغا

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    العالم
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    أعلنت حكومة ميانمار، في بيان، يوم الاثنين، أنها أنشأت لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ضد اللاجئين الروهينغا.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الدولة: "أنشأت حكومة جمهورية ميانمار، اليوم، لجنة تحقيق مستقلة كجزء من مبادرة الدولة لإرساء المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين." وستقوم اللجنة المستقلة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات بعد الهجمات الإرهابية لـ "جيش إنقاذ روهينغا أركان".

    لاجئو الروهينغا في مخيم للاجئين بالوخالي على الحدود بين ميانمار وبنغلادش
    © Sputnik . Shahnevaz Khan
    خبراء: ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في حملتها على الروهينغا
    ويذكر أن اللجنة ستتكون من أربعة خبراء، من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية وممثلين للدولة في هيئات الأمم المتحدة. ويرأس اللجنة نائب وزير خارجية الفلبين السابق ، روزاريو مانالو.

    وستتلقى اللجنة دعماً من قبل خبراء دوليون وحكوميون، يتعلق بمثل هذه الحالات والحقوق.

    يشار إلى أن الروهينغا، هم من المسلمين البنغاليين، الذين أعيد توطينهم في ولاية أراكان البورمية، في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية. ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون ونصف المليون نسمة، ويشكلون أغلبية سكان ولاية راخين، إلا أن عددا قليلا جدا منهم يحملون جنسية ميانمار. وتعتبرهم السلطات الرسمية والسكان البوذيون، مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. الصراع بينهم وبين السكان الأصليين "الاراكانيين"، له تاريخ طويل، ولكن هذا الصراع تصاعد فقط وصولا إلى الاشتباكات المسلحة والأزمة الإنسانية بعد نقل السلطة في ميانمار من الحكومة العسكرية إلى المدنيين في 2011-2012.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الروهينغا, حقوق الإنسان, انتهاكات, تحقيق, الأمم المتحدة, ميانمار
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