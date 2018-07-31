الاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة تركية

أعلن مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم الدولي، عن هبوط طائرة تركية اضطراريا بالمطار مساء أمس الاثنين، إثر تلقي قائدها بلاغا بوجود قنبلة، حيث كانت قادمة من إسطنبول في طريقها للكونغو برازافيل.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ "، قال الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي ، محمد المهدي عبدون، في بيان، إن مركز الملاحة الجوية تلقى اتصالا من قائد الطائرة التركية من طراز بوينغ 900-737، يفيد بأنه تلقى رسالة من مجهول بوجود قنبلة بالطائرة، ويأمره بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 24 ألف قدم، ويطلب الإذن بالهبوط.

وأوضح البيان أن الطائرة كانت عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول في طريقها إلى الكونغو برازافيل، وتم السماح لها بالهبوط، وتفتيشها والركاب، ولم يسفر التفتيش عن وجود أي مهدد للسلامة، ومن ثم تم منح الإذن للطائرة بالمغادرة.