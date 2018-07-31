رئيس شبه جزيرة القرم يلتقي اليوم الثلاثاء مع وفد من جمهورية التشيك

يجتمع رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، اليوم الثلاثاء، مع وفد من السياسيين والشخصيات التشيكية، القادمين في زيارة لشبه الجزيرة.

سينفيروبل — سبوتنيك. ويتواجد وفد من جمهورية التشيك، في القرم، منذ عدة أيام، على رأسه نائب البرلمان الأوروبي ياغومير كوغليسك. ويضم الوفد سياسيين وشخصيات عامة.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov لماذا لم تحاول أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة

ذكر المكتب الصحفي لرئيس جمهورية القرم، بأن اللقاء سيجري ، بشكل مفتوح وبمشاركة الصحافة. بالإضافة إلى ذلك، سيزور الوفد التشيكي أيضا برلمان القرم.

وفي نفس الوقت، احتجت سفارة أوكرانيا لدى الجمهورية التشيكية، بصدد هذه الزيارة. وذكرت السفارة بأن أوكرانيا تحتفظ بحقها باستعمال: "مجموعة كاملة من العقوبات المنصوص عليها في القانون الأوكراني". ضد جميع المواطنين الأجانب الذين يزورون شبه جزيرة القرم دون موافقة من كييف.

هذا وأصبحت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً بعد استفتاء أُجري هناك في آذار/مارس 2014، حيث صوت 96.77 بالمئة من ناخبي القرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. وأجرت السلطات في القرم استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم إقليما تابعا لها، وأنها أرضا محتلة مؤقتاً.

وأعلنت موسكو في أكثر من مناسبة، أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن مسألة شبه جزيرة القرم "مغلقة نهائيا".