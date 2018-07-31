مقتل 10 في انفجار سيارة في نقطة تفتيش عسكرية بالفلبين

وذكر مسؤول بجزيرة باسيلان أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.
وتفجير المركبات نادر للغاية في جنوب الفلبين على الرغم من العنف الانفصالي والإسلامي وعدم الاستقرار منذ عقود، مما اجتذب متطرفين أجانب.
وبحسب "رويترز"، قال اللفتنانت كولونيل مون ألمودوفار، قائد وحدة من الحراس الكشافة في المنطقة، لقناة (إيه.إن.سي) "نحن لا نعرف ماذا كان الهدف لكن التفجير حدث قبل الوقت المخطط له".
وقتل جندي و5 متشددين و4 مدنيين، بينهم أم وطفل. وأصيب الآخرون لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق للضحايا.
وقال حاكم باسيلان جيم ساليمان، إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية أبو سياف عن الحادث، لكنه لم يخض في التفاصيل.
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