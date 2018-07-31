مقتل 10 في انفجار سيارة في نقطة تفتيش عسكرية بالفلبين

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في انفجار وقع داخل سيارة فان عند نقطة تفتيش عسكرية في جنوب الفلبين المضطرب اليوم الثلاثاء، فيما قال مسؤولون إنه ربما يكون تفجيرا نفذه متشددون على صلة بتنظيم "داعش".

وذكر مسؤول بجزيرة باسيلان أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.

© REUTERS / ERIK DE CASTRO رئيس الفلبين يعد المسلمين برفع الظلم ويحذر من تنظيم "داعش" الإرهابي

وباسيلان هي معقل جماعة أبو سياف، التي تشتهر بالخطف وقطع الطرق وكانت مقر "الأمير" السابق لداعش في جنوب شرق آسيا والذي قتل العام الماضي.

وتفجير المركبات نادر للغاية في جنوب الفلبين على الرغم من العنف الانفصالي والإسلامي وعدم الاستقرار منذ عقود، مما اجتذب متطرفين أجانب.

وبحسب "رويترز"، قال اللفتنانت كولونيل مون ألمودوفار، قائد وحدة من الحراس الكشافة في المنطقة، لقناة (إيه.إن.سي) "نحن لا نعرف ماذا كان الهدف لكن التفجير حدث قبل الوقت المخطط له".

وقتل جندي و5 متشددين و4 مدنيين، بينهم أم وطفل. وأصيب الآخرون لكن لم يتضح بعد العدد الدقيق للضحايا.

وقال حاكم باسيلان جيم ساليمان، إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية أبو سياف عن الحادث، لكنه لم يخض في التفاصيل.