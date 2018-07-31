الخارجية اليابانية: من المهم تطوير الحوار مع روسيا في مجال الأمن

صرحت وزارة الخارجية اليابانية عشية المحادثات في موسكو، بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين بصيغة "2 + 2"، أن اليابان تعتبر أنه من المهم تطوير حوار مع روسيا في مجال الأمن، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار الوضع حول كوريا الشمالية.

طوكيو — سبوتنيك. وقالت الوزارة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من المهم مواصلة الحوار الأمني مع جارتنا روسيا. نريد في اللقاء الياباني — الروسي، بصيغة "2+ 2"، إجراء مناقشة بناءة من حيث التفاهم المتبادل بين اليابان وروسيا، مع التركيز على الأمن الإقليمي، بما في ذلك التوجهات حول كوريا الشمالية".

© REUTERS / KCNA سلطات كوريا الشمالية تنشئ مجموعة خاصة لتعزيز الحوار مع اليابان

وفي ذات الوقت، وقبل بدء المحادثات، رفضت وزارة الخارجية، التحدث حتى الآن عن أي نتائج للاجتماع، وكذلك ما إذا كانت المحادثات الوزارية بين روسيا واليابان ستستمر بصيغة "2 + 2"، أم لا.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال محادثات الوزيران الروسي سيرغى لافروف وسيرغى شويغو مع نظرائهما اليابانيين تارو كونو وإيتسونوري أونوديرا: "أنه من المقرر مناقشة إجراءات لتعزيز الثقة بين روسيا واليابان في مجال الأمن، بما في ذلك التبادلات الثنائية في مجال الدفاع".

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى المحادثات بصيغة متعددة الأطراف، فإنه من المقرر إجراء محادثات منفصلة بين وزراء الخارجية والدفاع الروسيين مع شركائهم اليابانيين.

هذا، وستعقد المحادثات الحالية على خلفية قلق موسكو بشأن خطط طوكيو لنشر منظومات الدفاع الصاروخي "أيجيس آشور"، وأيضاً في مواجهة الوضع المتغير حول كوريا الشمالية، والتي تظهر استعدادا لوقف برنامج الصواريخ النووية وإجراء حوار حول هذا الأمر مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.