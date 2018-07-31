مقتل وإصابة 48 أفغانيا في انفجار عبوة ناسفة بحافلة للمسافرين

أدى انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق أثناء مرور حافلة لنقل المسافرين، في وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء، إلى سقوط 48 مدنيا أفغانيا بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح في ولاية فراه غربي البلاد، حسبما أعلنت السلطات الرسمية هناك.

كابول — سبوتنيك. وأشار المكتب الإعلامي لحاكم فراه في بيان مقتضب أنه: "نتج عن الحادثة استشهاد 8 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 40 آخرين بما في ذلك نساء وأطفال".

وكان المسافرون على متن حافلة من نوع مرسيدس 404 متوجهة من هرات إلى العاصمة كابول، تعرضت لتفجير عبوة ناسفة زرعها المسلحون في منطقة لخشك بمديرية بالابلوك.

وقد شهدت المديرية ذاتها اشتباكات عنيفة قبل عدة أسابيع بين مسلحي طالبان والجنود الحكوميين، وهي أحد المراكز التي انطلق منها المتمردون بغية السيطرة على مركز المدينة منتصف شهر مايو/ أيار الماضي.