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    قاعدة رامشتاين للقوات الجوية الأمريكية في ألمانيا

    قواعد عسكرية أمريكية تقع في شرك التبعية لروسيا

    © AFP 2018 / Lucas Jackson
    العالم
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    أظهرت دراسة أجراها خبراء غربيون تبعية القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا لإمدادات الغاز الروسي.

    وخلص الخبراء الذين تناولوا مستقبل قطاع الطاقة في أوروبا بالتحليل إلى استنتاج أن القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا ستصاب بالشلل في حالة توقف أوروبا عن استيراد الغاز من روسيا. ذلك أن الكهرباء التي تتغذى بها القواعد الأمريكية تنتجها محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الروسي.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 10 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Evan Vucci
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    وما فتئت واشنطن تدعو أوروبا إلى التوقف عن استيراد الغاز من روسيا أو تقليل الواردات من الغاز الروسي.

    يذكر أن أوروبا استوردت 41 في المائة من احتياجاتها من الغاز في الربع الأول من عام 2018 من روسيا. وتأتي 40 في المائة تقريبا من منتجات النفط التي تحصل عليها القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا من روسيا، بحسب وكالة الدفاع الأمريكية.

     وأفاد موقع RealClear Defense بأن السيناتور الأمريكي بات تومي شدد في رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على ضرورة تقليل اعتماد القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا على الوقود الروسي.

    واقترح السيناتور الأمريكي أن تقوم الولايات المتحدة بتوريد الغاز لأوروبا لكي تكف بلدانها عن استيراد الغاز من روسيا ولكنه لم يوضح كيف يمكن للغاز الأمريكي أن يحل محل الغاز الروسي في أوروبا مع العلم أن أوروبا تستورد 600 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا يومياً.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, قواعد أمريكية, إمدادات الغاز, أوروبا
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