إيران تضع شرطا أخيرا لإبقاء "مضيق هرمز" مفتوحا

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز: "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

© AP Photo / Mahdi Marizad قائد بالحرس الثوري يهدد بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز

وأضاف: "إن إجراءات الحظر، التي تطرح بشأن إيران تؤثر بالتأكيد على نشاط مضيق هرمز ، وعلينا أن نعلم بأن النتيجة الحاصلة من قرار ما على الصعيد الدولي لا تؤثر على دولة واحدة فقط، بل تؤثر على إجراءات الآخرين أيضا".

وتابع قائد القوة البحرية الإيرانية، أن "مضيق هرمز هو جزء من مصالح إيران، وأن القوة البحرية قد وفرت الأمن للمضيق لغاية الآن وستفعل ذلك في المستقبل أيضا".

وقال خانزادي: "إننا نأخذ في الحساب إجراءات أمريكا، إلا أنها غير مؤثرة على قراراتنا، إذ أن قراراتنا تتخذ على أساس أوامر القائد العام للقوات المسلحة".