إيران تضع شرطا أخيرا لإبقاء "مضيق هرمز" مفتوحا

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز: "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وتابع قائد القوة البحرية الإيرانية، أن "مضيق هرمز هو جزء من مصالح إيران، وأن القوة البحرية قد وفرت الأمن للمضيق لغاية الآن وستفعل ذلك في المستقبل أيضا".
وقال خانزادي: "إننا نأخذ في الحساب إجراءات أمريكا، إلا أنها غير مؤثرة على قراراتنا، إذ أن قراراتنا تتخذ على أساس أوامر القائد العام للقوات المسلحة".
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