روحاني: طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي، لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وأضاف روحاني، في تصريحات على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، 31 يوليو/تموز، أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "غير قانوني" وأن الكرة أصبحت "في ملعب أوروبا" فيما يتعلق بالمحافظة على العلاقات مع طهران".

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi إيران تضع شرطا أخيرا لإبقاء "مضيق هرمز" مفتوحا

وقال: "الجمهورية الإسلامية لم تسع قط لإحداث توترات في المنطقة ولا ترغب في أي مشاكل في الممرات المائية العالمية، لكنها لن تتخلى بسهولة عن حقها في تصدير النفط".

ووضعت إيران ، في وقت سابق، اليوم، شرطا أخيرا، أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ودول العالم لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، في مؤتمر صحفي: "إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف: "إن إجراءات الحظر، التي تطرح بشأن إيران تؤثر بالتأكيد على نشاط مضيق هرمز، وعلينا أن نعلم بأن النتيجة الحاصلة من قرار ما على الصعيد الدولي لا تؤثر على دولة واحدة فقط، بل تؤثر على إجراءات الآخرين أيضا". وتابع قائد القوة البحرية الإيرانية، أن "مضيق هرمز هو جزء من مصالح إيران، وأن القوة البحرية قد وفرت الأمن للمضيق لغاية الآن وستفعل ذلك في المستقبل أيضا".