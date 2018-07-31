صحيفة: منفذ هجوم مانشستر أنقذته بريطانيا من الحرب في ليبيا عام 2014

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن البريطاني الذي قتل 22 شخصا في هجوم بمدينة مانشستر في إنجلترا بنهاية حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي، أنقذته البحرية البريطانية خلال الحرب الأهلية في ليبيا قبل ثلاثة أعوام من هجومه.

وذكرت الصحيفة أن الاعتقاد السائد هو أن سلمان عبيدي، وهو ابن لأبوين ليبيين، كان يقضي عطلة في ليبيا في أغسطس/آب عام 2014، عندما اندلع القتال وعرض مسؤولون بريطانيون إجلاء المواطنين البريطانيين.

© Sputnik . أربعة مصابين في هجوم على مركز طبي شرقي أفغانستان

وأوضحت الصحيفة أن عبيدي وشقيقه الأصغر هاشم كانا بين نحو ألف مواطن بريطاني نقلتهم السفينة إنتربرايز من الساحل الليبي إلى مالطا للسفر جوا إلى بريطانيا

وكان هجوم مانشستر، في 22 مايو/أيار عام 2017، الأعنف بين خمسة هجمات شنها متشددون في بريطانيا العام الماضي وأودت بحياة 36 شخصا.

ومن بين قتلى هجوم مانشستر سبعة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وأصيب المئات في الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في أحد أجهزة الحكم البريطانية "ارتكاب رجل مثل هذه الجريمة على تراب المملكة المتحدة بعد أن أنقذناه من ليبيا خيانة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه لا يعتقد أن عبيدي كان قد تطرف عندما تم انقاذه.