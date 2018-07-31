إندونيسيا توجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية

قال مسؤولون إن إندونيسيا وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في 18 أغسطس/آب، بعد توجيه دعوة مماثلة لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

ومن المرجح أن تكون الكوريتان محل تركيز خلال دورة الألعاب الآسيوية لا سيما في ظل شكوك في الآونة الأخيرة بشأن تعهد كيم العمل على نزع السلاح النووي خلال اجتماع القمة الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو حزيران، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / Pool ترامب يوجه الشكر إلى زعيم كوريا الشمالية

واتفق وزراء من الكوريتين في أبريل نيسان على العمل من أجل تشكيل وفد موحد من البلدين للمشاركة معا في موكب اللاعبين خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التي تقام خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وزار وفد إندونيسي برئاسة وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافية بوان ماهاراني كوريا الشمالية في الأسبوع الحالي واجتمع مع كيم يونج نام الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى.

وناقش ماهاراني خلال زيارته العلاقات بين الكوريتين وكذلك قضايا إقليمية وأداء الشرطة الإندونيسية في مكافحة التشدد.

تأتي زيارة بيونجيانج بعد تسليم دعوة مماثلة في سيئول الأسبوع الماضي.