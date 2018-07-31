إندونيسيا توجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية

ومن المرجح أن تكون الكوريتان محل تركيز خلال دورة الألعاب الآسيوية لا سيما في ظل شكوك في الآونة الأخيرة بشأن تعهد كيم العمل على نزع السلاح النووي خلال اجتماع القمة الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو حزيران، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وزار وفد إندونيسي برئاسة وزير التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافية بوان ماهاراني كوريا الشمالية في الأسبوع الحالي واجتمع مع كيم يونج نام الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى.
وناقش ماهاراني خلال زيارته العلاقات بين الكوريتين وكذلك قضايا إقليمية وأداء الشرطة الإندونيسية في مكافحة التشدد.
تأتي زيارة بيونجيانج بعد تسليم دعوة مماثلة في سيئول الأسبوع الماضي.
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