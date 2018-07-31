رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتهم طرفا ثالثا بتأجيج الخلافات مع أمريكا

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" عن فلاحت بيشه قوله، اليوم الثلاثاء: "إن زمام الخلافات الإيرانية الأميركية بيد لاعب ثالث يحاول تأجيجها وإلى أن يتم إنشاء خط أحمر بين الطرفين ستكون المصالح الوطنية لطهران وواشنطن لعبة بيد الأخرين الذين سيستفيدون من الأزمة".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.
وكان ترامب قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيرانعام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
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