رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتهم طرفا ثالثا بتأجيج الخلافات مع أمريكا

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بإيران، حشمت الله فلاحت بيشه، أن الولايات المتحدة وإيران لا يرغبان في اندلاع حرب بينهما، متهما طرفا ثالثا بتأجيج الخلافات بين البلدين، في إشارة إلى دول خليجية تأتي في مقدمتها العربية السعودية والأمارات على ما يبدو.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" عن فلاحت بيشه قوله، اليوم الثلاثاء: "إن زمام الخلافات الإيرانية الأميركية بيد لاعب ثالث يحاول تأجيجها وإلى أن يتم إنشاء خط أحمر بين الطرفين ستكون المصالح الوطنية لطهران وواشنطن لعبة بيد الأخرين الذين سيستفيدون من الأزمة".

© REUTERS / Danish Siddiqui معاون لروحاني: العودة للاتفاق النووي يمكن أن تمهد طريق المحادثات مع أمريكا

وشدد بيشه على أن "الطرفين الأميركي والإيراني لا نية لديهما للذهاب نحو حرب"، مضيفا أن "ترامب يعرف جيدا أنه لا يملك القدرة على الوقوف في وجه إيران ".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

وكان ترامب قد أعلن، في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيرانعام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.