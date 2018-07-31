في أول انتخابات بعد موغابي... تقارب النسب بين طرفي انتخابات الرئاسة في زيمبابوي

عبر كل من رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا ومنافسه الرئيسي نلسون شاميسا، عن الثقة في الفوز بعد تصويت ساده الهدوء في أول انتخابات تجرى منذ نهاية حكم روبرت موغابي الذي استمر نحو أربعة عقود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال منانجاجوا الذي كان رئيسا للمخابرات وتولى السلطة خلفا لموغابي بعد الإطاحة به انقلاب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه يتلقى معلومات "إيجابية للغاية" عن التصويت.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi, File موغابي يدين الحزب الحاكم في زيمبابوي قبل يوم من انتخابات الرئاسة

وقال منافسه شاميسا إن حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها كان أداؤها "متميزا" في الانتخابات.

وأوضح دبلوماسيون غربيون وجماعات مراقبة محلية إن الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت بها 75 بالمئة متقاربة النسب جدا بحيث يصعب توقع الفائز بها.

وإجراء انتخابات يسودها الهدوء ويراها الداخل والخارج على أنها نزيهة أمر شديد الأهمية لزيمبابوي لإنهاء عقوبات مؤلمة وتوفير تمويل من المانحين واستثمارات تحتاج إليها البلاد لسد عجز شديد في الموازنة.

وسيواجه الفائز في الانتخابات مهمة إعادة زيمبابوي إلى المسار الصحيح بعد 37 عاما تحت حكم موغابي اتسمت بالفساد وسوء الإدارة والعزلة الدبلوماسية مما أثار أزمة في بلد كان ذات يوم أحد أهم الاقتصادات الأفريقية الواعدة.