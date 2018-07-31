برلماني إيراني: التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن "أمر مهين" وليس من المناسب إجراؤه

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني أن التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن "أمر مهين" وليس من المناسب إجراؤه.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب مستعد للقاء الرئيس الإيراني روحاني دون شروط مسبقة

طهران — سبوتنيك . قال برلماني إيراني بارز، اليوم الثلاثاء، إن الوقت ليس مناسبا لإيران للتفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للقاء زعيم إيران دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري قوله "إذا لم يكن ترامب قد انسحب من الاتفاق (الإيراني النووي مع القوى العالمية) ولم يفرض عقوبات على إيران، فلم تكن ستوجد مشكلة في عقد مفاوضات مع واشنطن".

وتابع مطهري، "أولئك الذين حاولوا إيقاف الاتفاق النووي، هم المسؤولون عن الوضع الحالي".

طهران: التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن "أمر مهين" وليس من المناسب إجراؤه

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

وقال ترامب للصحفيين: "لا شروط مسبقة، هم يريدون اللقاء، أنا سألتقي. في أي وقت يريدونه… هذا جيد للبلد، جيد لهم وجيد لنا وجيد للعالم. لا شروط مسبقة إذا أرادوا اللقاء أنا سألتقي".