مجلس الأمن القومي الأوكراني: كييف لن توافق على إجراء استفتاء في دونباس

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف، اليوم الاثنين، أن كييف لن تقبل أبدا فكرة إجراء استفتاء في دونباس.

موسكو — سبوتنيك. وقال تورتشينوف، في حديث لقناة "112 أوكرانيا": "اقتراح إجراء استفتاء [في دونباس] هو استفزاز وهراء لن تقبله أوكرانيا أبدا".

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ووصفت كييف في وقت سابق فكرة إجراء استفتاء في دونباس بالغريب وغير المقبول على الإطلاق.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، في وقت سابق، بأن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، بحثا خلال لقائهما في هلسنكي إمكانية إجراء استفتاء في دونباس حول الوضع القانوني لجمهوريتي دونباس ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.