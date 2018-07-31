رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيراني: من الطبيعي رفض العرض الأمريكي للتفاوض

طهران- سبوتنيك وقال سيد كمال خرازي، رئيس المجلس الإيراني، "من الطبيعي رفض العرض الأمريكي للتفاوض بناء على تجربتنا المريرة في التفاوض معهم والانتهاكات المتكررة لالتزاماتها".

وأضاف خرازي، في رده على اقتراح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفاوض مع إيران، " الرئيس الأمريكي يحب عقد الاجتماعات ولا يفكر أبدا في نتائج اجتماعاته، وكلامه دائما يأتي بشكل متناقض".

وتابع "بناء على التجربة المريرة التي لدينا في التفاوض مع الولايات المتحدة والانتهاكات المتكررة لالتزاماتها من الطبيعي ألا نقبل عرضها"، لافتا إلى أنه "يجب على ترامب قبل كل شيء أن يعوض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ويظهر احتراما لالتزامات أسلافه وإلى القانون الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.