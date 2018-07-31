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    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    داخل مخبأ... مخالفة عسكرية تكشف تفاصيل حساسة حول أحدث أسلحة إسرائيل

    © AFP 2018 / Jack Guez
    العالم
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    نشر جنود في الجيش الإسرائيلي صورا على الإنترنت تكشف تفاصيل حساسة حول أحدث الأسلحة التي يملكها الجيش.

    وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد ارتكب الجنود مخالفة جسيمة لأوامر قيادة الجيش الإسرائيلي التي تمنع نشر صور لأحدث مقاتلاتها، لتفادي تسريب تفاصيل مهمة حول أسلحتها وقدراتها القتالية.

    وأفاد التقرير بأن إحدى تلك الصور تظهر مقاتلة من الجيش الخامس "F-35" داخل مخبأ تحت الأرض محصن في قاعدة نفاطيم الجوية.

    وأوضحت القناة أن الصورة المذكورة تكشف الستار عن الأسلحة التي تتزود بها المقاتلة، كما تشير إلى أن مسؤولا أجنبيا كان على متنها.

    طائرة حربية إف 15
    © AP Photo / Ariel Schalit
    صحيفة: إسرائيل تعتزم إتمام أكبر صفقة أسلحة في تاريخها

    وأشارت إلى أن كما نُشرت في أحد المواقع المختصة بالشؤون الدفاعية صورة أخرى التقطها عسكري في قاعدة بالجولان المحتل، وهي تظهر دبابة سرية للجيش الإسرائيلي.

    والتقطت صورة ثالثة داخل مركز قيادة العمليات الرئيسي لإحدى وحدات النخبة التابعة للبحرية الإسرائيلية.

    ولم يكشف تقرير القناة عن الموقع الذي انتشرت فيه الصور، لافتا إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تبذل على مدى سنين طويلة جهودا لمنع نشر صور كهذه، يلتقطها عسكريون بهواتفهم، في الشبكة العنكبوتية.

    وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"، قالت إن إسرائيل تعتزم شراء طائرات مقاتلة من طراز F-15 حديثة ذات قدرات مراوغة، وسرب من مروحيات النقل، وطائرات إعادة التزود بالوقود، بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، في أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل.

    وقالت الصحيفة في عددها، اليوم الخميس:" تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار ثلاثة مكونات رئيسية: سرب طائرات مقاتلة، وسرب طائرات هليكوبتر للنقل، وطائرات للتزود بالوقود، والمكونان الأخيران حاسمان بشكل خاص، وهما في الواقع المحرك الذي يجتذب الصفقة بأكملها، لأن طائرات التزود بالوقود الحالية ونظام طائرات الهليكوبتر التابع لقوات الجيش الإسرائيلي قديمة جدا وتتطلب استبدالها فورا".

    وكانت إسرائيل قد اشترت في الماضي أكثر من 100 طائرة من طراز F-16i من شركة "بوينغ" وفي السنوات الأخيرة اشترت 50 طائرة F-35 وF-35s من شركة " مارتن لوكهيد" الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, طائرات إف 35, استعدادات عسكرية, الجيش الإسرائيلي, إسرائيل
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