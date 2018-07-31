إيران تنفي أية صلة لها بالهجوم على السياح الأجانب في طاجيكستان

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أية صلة لإيران بالهجوم على السياح الأجانب في طاجيكستان.

وكانت سلطات طاجيكستان قد أكدت، أمس الاثنين، مقتل أربعة سياح منهم أمريكيان وسويسري وهولندي، فيما أصيب اثنان بجروح، بعد أن صدمتهم سيارة وهاجمهم مسلحون على طريق يقصدها راكبو الدراجات المحترفون.

© AP Photo / Ramon Espinosa مقتل أربعة سياح أجانب بهجوم في طاجيكستان

وأعرب قاسمي عن أسف بلاده لهذا الحادث، الذي أدى إلى مصرع وجرح عدد من السياح الأجانب، وأدان الاعتداء، قائلا "ندين أي عمل إرهابي في أية نقطة في العالم ومن ضمنه حادث الاعتداء الأخير على السياح الأجانب في طاجيكستان".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "انتقد قاسمي الأمور السلبية الواردة في بيان وزارة الداخلية الطاجيكية ضد إيران".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفي بشدة أية صلة لها بالحادث ووجود قاعدة للتدريب على الأعمال التخريبية في أراضيها وهي على استعداد للتعاون مع المسؤولين الطاجيك المعنيين لدراسة أبعاد هذه القضية".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طرح مثل هذه القضايا التي لا أساس لها بأنه يضر بعلاقات الصداقة والأخوة بين إيران وطاجيكستان"، معربا عن أمله بأن يعمل الجانبان، في ظل دعم أحدهما الآخر، وعلى تعزيز العلاقات بينهما.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس، في منطقة دنغارا على بعد نحو 100 كلم جنوب العاصمة دوشانبي. وصدمت السيارة التي هرب سائقها المجموعة التي كانت تضم سبعة سياح خلال طوافهم بالدراجات في منطقة تشتهر بمناظرها الخلابة.