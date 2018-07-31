اليابان تتعهد بخفض مخزون البلوتونيوم في ظل تنامي مخاوف دول مجاورة

تعهدت اليابان بخفض مخزون البلوتونيوم المثير للجدل إثر ضغوط من الولايات المتحدة والصين وبلدان أخرى لأن طوكيو تملك أعلى مخزون عالمي من المادة شديدة السمية لدى دولة لا تملك أسلحة نووية.

ولم تحدد الحكومة الكميات التي ستخفضها من مخزون البلوتونيوم أو موعد القيام بذلك، وفقا لوكالة "رويترز".

وأغلقت اليابان معظم المفاعلات النووية التي يمكنها استخدام المادة كوقود بعد كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011.

اليابان هي البلد الوحيد في العالم الذي تعرض لقصف بسلاح نووي، هي أيضا البلد الوحيد الذي لا يملك أسلحة ذرية ولديه كميات كبيرة من البلوتونيوم.

© Fotolia / marrakeshh زيادة واردات اليابان من النفط الإيراني 10% في يونيو

وأثار ذلك انتقادات من الصين التي تملك أسلحة نووية ودول أخرى مجاورة عبرت عن قلقها بشأن وصول هذه المادة لأيدي خاطئة أو أن تستخدمها اليابان في صنع أسلحة.

وكانت اليابان تملك 47 طنا من البلوتونيوم بنهاية عام 2017 منها 21 طنا مخزنة في بريطانيا و15 في فرنسا وتكفي لصنع آلاف القنابل الذرية.

وذكر الإعلام المحلي أن الحكومة الأمريكية طلبت من اليابان في يونيو/ حزيران خفض مخزونها قبيل مد اتفاقية للتعاون النووي في الشهر الجاري تسمح لليابان بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك واستخراج البلوتونيوم لاستخدامه في المفاعلات النووية.

وقالت لجنة الطاقة الذرية اليابانية اليوم الثلاثاء في مراجعة للسياسة الأساسية لليابان بشأن استخدام البلوتونيوم صدرت لأول مرة في عام 2003 "ستخفض اليابان حجم مخزونها من البلوتونيوم".

ويوجد في المنشآت اليابانية أيضا كميات كبيرة من الوقود المستنفد في المباني التي تضم مفاعلات وتشكل مصدر قلق بعد كارثة فوكوشيما.