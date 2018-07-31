مقتل 6 وإصابة 14 في الهجوم الذي استهدف مديرية المهاجرين شرقي أفغانستان

وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار، بشرق أفغانستان، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا كما أصيب 14 آخرون في هجوم وقع اليوم على مبنى حكومي في مدينة جلال أباد وذلك بعد فترة وجيزة من قتل قوات الأمن مسلحين اثنين.
عاجل | سماع دوي انفجارات، تلاها طلقات نارية في #جلال_آباد شرق #أفغانستان pic.twitter.com/MdGnVjp4gd— سيف نيوز (@seifnews) July 31, 2018
لكن العدد النهائي ربما يكون أكبر. وقال عضو بالمجلس المحلي في الإقليم إن الهجوم أسفر عن سقوط ثمانية قتلى و30 جريحا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
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