مقتل 6 وإصابة 14 في الهجوم الذي استهدف مديرية المهاجرين شرقي أفغانستان

قتل 6 أفغان وأصيب 14 آخرين، اليوم الثلاثاء 31 يوليو/ تموز، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مديرية المهاجرين في جلال آباد شرقي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار، بشرق أفغانستان، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا كما أصيب 14 آخرون في هجوم وقع اليوم على مبنى حكومي في مدينة جلال أباد وذلك بعد فترة وجيزة من قتل قوات الأمن مسلحين اثنين.

​لكن العدد النهائي ربما يكون أكبر. وقال عضو بالمجلس المحلي في الإقليم إن الهجوم أسفر عن سقوط ثمانية قتلى و30 جريحا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".