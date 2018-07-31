ترامب حول تحقيقات المدعي الخاص مولر: التواطؤ ليس جريمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قبيل بدء جلسة المحكمة في قضية المدير السابق لحملته الانتخابية الرئيسية، بول مانافورت، أنه لا يعتبر "التواطؤ" الذي يتحدث عنه المدعي العام الأمريكي، روبرت مولر جريمة.

موسكو — سبوتنيك. وكتب الرئيس الأمريكي في حسابه على "تويتر": "التواطؤ ليس جريمة، ولكن لا يهم، لأنه لم يكن هناك تواطؤ (فقط من المارقة هيلاري [كلينتون] والديمقراطيين)".

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم في ولاية فيرجينيا الأمريكية محاكمة بشأن قضية المدير السابق لمقر ترامب الانتخابي ، بول مانافورت، حيث تنظر المحكمة بشكل رئيس في ادعاءات المخالفات المالية، بما في ذلك التهرب الضريبي.

كما يجري أيضا النظر في القضية المرفوعة ضد مانافورت في محكمة واشنطن.

ويواجه المدير السابق لمقر دونالد ترامب خلال انتخابات الرئيسة لعام 2016 تهمة التورط بالضغط على شهود قد يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة حول أنشطة ما يعرف بـ"مجموعة هابسبرغ" المتهمة بالقيام بحشد غير قانوني على صلة بالمصالح الروسية في أوكرانيا، والتهرب الضريبي وغسيل الأموال بعشرات الملايين من الدولارات.

هذا وتم تعيين المدعي الخاص روبرت مولر في أيار/ مايو 2017 للتحقيق في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، والتي تم رفضها في كل من الكرملين والبيت الأبيض.

ويصف ترامب التحقيق بأنه "مطاردة الساحرات"، وينتقد ممثلو البيت الأبيض مولر، لحرف نظر المجتمع عن "الإنجازات الحقيقية" للإدارة.