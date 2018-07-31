مشروع تجريبي يتم وضع أسسه قريبا حول موضوع الأسرى والمعتقلين في سوريا

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري عن مشروع تجريبي تعمل الدول الضامنة لمسار أستانا إيران وتركيا وروسيا على وضع أسسه قريبا، حول موضوع الأسرى والمعتقلين في سوريا.