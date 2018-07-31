أنصاري: إسرائيل دولة محتلة ولا يحق لها أن تتحدث عن خروج إيران من سوريا

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري أن إسرائيل دولة قامت على الاحتلال ولا يحق لها أن تطالب إيران بالخروج من سوريا.

سوتشي — سبوتنيك . أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري أن إسرائيل دولة قامت على احتلال أراضي فلسطين، والجولان السوري، ولا يحق لها أن تطالب إيران بالخروج من سوريا.

وقال أنصاري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول مطالبة إسرائيل الدائمة بخروج إيران من سوريا "إسرائيل دولة محتلة في فلسطين، وأيضا الجولان السوري، والدولة التي قامت على احتلال أراضي في فلسطين وسوريا، ليس لديها الصلاحية لأن تطالب أو تتحدث عن هذا الموضوع".

وأضاف أنصاري "فيما يتعلق بالحضور الإيراني في سوريا، نعم نحن حاضرون، بطلب من الحكومة السورية الشرعية، التي طلبت المساعدة لإعادة الأمن والاستقرار في أراضيها"، متابعا "استمرار هذا التواجد والمساعدة مرتبط بالأوضاع السورية وبالتوافق بين الدولة السورية وإيران، وليس له أي ارتباط بما تريده إسرائيل".