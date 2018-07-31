وصول 9 مرشحين إماراتيين للتحليق في الفضاء إلى روسيا لخوض الاختبار الطبي

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن تسعة إماراتيين من المرشحين للتحليق في الفضاء قد وصلوا إلى روسيا وسيخوضون مرحلة الاختبارات قبل الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان "وصل وفد الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم ممثلين عن مركز محمد بن راشد للفضاء و9 مرشحين للتحليق في الفضاء، إلى روسيا لإجراء الاختبارات الطبية من أجل تنظيم رحلة فضائية بمختلف المهام العلمية".

وأضاف البيان: "من المقرر إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في نيسان/ أبريل 2019 ولمدة أسبوعا تقريبا. وسيتم تنفيذ الإطلاق على مركبة النقل الفضائية المأهولة سويوز إم إس-12".

ويشار إلى أن الاختبار الطبي للمتقدمين سيتم في غضون ثلاثة أسابيع، ووفقا لنتائج هذا البرنامج، سيتم اختيار اثنين من المرشحين — رائد فضاء وآخر احتياطي، وسيبدأ إعدادهما المباشر للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في آب/ أغسطس 2018.

وأشار المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في "روس كوسموس" سيرغي كريالكيف، إلى أن الجانب الروسي يعول على تعاون استراتيجي طويل الأجل مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006 لإنشاء برنامج الفضاء الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ينتج المركز ويدير أقمار الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، ويقدم خدمات فضائية وصور لعملائه في جميع أنحاء العالم. المركز هو المسؤول عن تطوير بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المريخ، والتي من خلالها تعتزم الإمارات إرسال مسبار إلى المريخ في عام 2021، سيقوم بجمع معلومات علمية حول "الكوكب الأحمر"، فضلا عن مسؤوليته عن البرامج الفضائية الوطنية.

ويعتزم المركز تطوير فكرة المريخ في 2117 لإنشاء مستعمرة للإنسان على سطح المريخ. وستكون المرحلة الأولى في تنفيذ هذا المفهوم هي إنشاء مدينة المريخ العلمية في عام 2020.