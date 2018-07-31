أنصاري: هدف الدول الضامنة هو مساعدة اللاجئين على العودة لبلادهم بطريقة آمنة

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، أن هدف الدول الضامنة لتسوية النزاع في سوريا (إيران- تركيا- روسيا) هو مساعدة اللاجئين على العودة إلى بلادهم وبيوتهم التي هجروا منها بطريقة آمنة ومنظمة.

سوتشي — سبوتنيك . وقال أنصار اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" عقب الاجتماع في سوتشي "بحثنا ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، هذا الملف لم يكن ضمن الأولويات في السابق لأن ظروف سوريا والأزمة والحرب هناك لم يسمحوا لنا بأن نناقش هذا الملف".

موضحا أنه "لكن مع عودة الأمن والهدوء إلى مناطق واسعة من الأراضي السورية وضع هذا الملف على الطاولة، وتمت مناقشته بشكل كبير ضمن اجتماعاتنا ومناقشة هذا الملف ستستمر في المرحلة المقبلة".

وأضاف أنصاري "هدف الدول الضامنة هو مساعدة اللاجئين على العودة إلى بلادهم وأيضا إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي هجروا منها بطريقة أمنة ومنظمة".