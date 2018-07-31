ظريف يؤكد استمرار التعاون بين إيران وسريلانكا

التقى وزير خارجية الجمهورية الإيرانية، محمد جواد ظريف، مع الرئيس السريلانكي ماتريبالا سريسينا، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

© Sputnik . Basel Shartouh أنصاري: إسرائيل دولة محتلة ولا يحق لها أن تتحدث عن خروج إيران من سوريا أبلغ محمد جواد ظريف التحيات الحارة من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى نظيره السريلانكي، مؤكدا الإرادة الإيرانية في تطوير العلاقات الودية والوثيقة بين البلدين.

ووصف ظريف مجالات التعاون بين البلدين بالمتنوعة والواسعة، مؤكدا استمرار التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة والزراعة والخدمات التقنية والهندسية.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس السريلانكي إلى العلاقات الودية العريقة بين إيران وسريلانكا، ونوه إلى زيارته المفيدة والبناءة خلال العام الماضي إلى إيران، ومحادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، وتطرق إلى مجالات التعاون بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة.

وأكد ماتريبالا سريسينا إرادة بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في الأوساط الدولية، مضيفا: لا نرى أي قيود أمام تنمية العلاقات وترسيخها بين البلدين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السريلانكي قام بزيارة رسمية إلى طهران في 13 مايو/أيار 2017 تلبية لدعوة من نظيره الإيراني، حسن روحاني، حيث أسفرت الزيارة عن التوقيع على 5 وثائق للتعاون المشترك.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني في ختام هذه الزيارة إلى سنغافورة، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السنغافوري للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية منظمة آسيان وللتوقيع على معاهدة صداقة بين الجمهورية الإيرانية واتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان).