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18:40 31 يوليو/ تموز 2018
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    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    تزامنا مع عرض ترامب... الجيش الإيراني يعلن جاهزيته للقتال

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إنه لو كان عدو بلاده مطلعا على قدراتنا الدفاعية لما استخدم لغة التهديد ضد إيران.

    وقال موسوي، في خطاب له اليوم الثلاثاء، أمام حشد من القادة والطلبة الجامعيين في جامعات الضباط في البلاد، إن الشعب الإيراني لن يسمح للأجانب أن يتخذوا القرار لأمنه، وإن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرصيد الشعب الواعي وتدابير القائد العام للقوات المسلحة وفي ضوء الخبرات المکتسبة من سنوات الدفاع المقدس والحروب النيابية، هي اليوم أكثر استعدادا من أي وقت آخر للتصدي لجميع التهديدات والرد عليها بكل حزم"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وتابع القائد العام للجيش الإيراني، أنه من الأفضل لخبراء غرف الأفكار الأمريكية، مطالعة الدروس التي لا تنسى لهزائمهم المتكررة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدلا عن التخطيط للتآمر ضدها وإن يدركوا أن خريجي مدرسة كربلاء لن يرضخوا لمنطق القوة أبدا".

    بهرام قاسمي
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    قاسمي: إيران لا تقبل لغة التهديد وعلى الولايات المتحدة معرفة حجمها

    وفي سياق متصل، قال وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، إن "الأعداء خاصة أمريكا ورئيسها ترامب لن يحققوا شيئا من وراء تهديداتهم"، مشددا على أنه "لو حدثت أية مشكلة فإن الشعب الموجود في الساحة دوما سيتدخل ويتصدى للأعداء"، بحسب الوكالة.

    وأشار إلى أن الشعب الإيراني "عاش ظروفا صعبة خلال فترة الحرب المفروضة، ويتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة"، وأضاف أنه "لو شاهد الشعب التلاحم والتعاضد لدى المسؤولين فإنه سيقف بقوة وصلابة أمام المشكلات".

    وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون، غير أن برلمانيين إيرانيين قالوا إن التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن "أمر مهين" وليس من المناسب إجراؤه.

    وكان ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة، وهو ما تبعته موجة من التهديدات المتبادلة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الجيش الإيراني, دونالد ترامب, أمريكا, إيران
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