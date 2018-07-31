عسكريون إسرائيليون بارزون يتظاهرون ضد قانون "القومية"

تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام بلدية مدينة حيفا وفي ميدان رابين بقلب تل أبيب اعتراضا على قانون "القومية اليهودية".

أكدت القناة العاشرة العبرية على أخبارها العاجلة، مساء اليوم الثلاثاء، أن العشرات من الإسرائيليين تظاهروا أمام بلدية حيفا الإسرائيلية للاعتراض على "قانون القومية اليهودية".

قال المتظاهرون: "امنحونا الحرية والديمقراطية وابقونا فقراء.

חוק הלאום | חיפה: עשרות משתתפים בהפגנה נגד החוק, מול בניין העייריה. וג'יה כיוף, ראש המעוצה המקומית עוספיא: "תנו לנו חירות ודמוקרטיה ותשאירו אותנו עניים" @samiaah10 @10elilevi pic.twitter.com/Gg1KftAMuW — חדשות עשר (@news10) July 31, 2018

ونشر أور هيلر، المعلق العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية في تغريدة على "تويتر"، أسماء عدد كبير من القيادات العسكرية المعارضة للقانون نفسه، الذين تظاهروا في ميدان رابين بقلب تل أبيب. وهم: رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال غابي أشكنازي، ورئيس الموساد السابق، تامير باردو، ورئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين.

שמות מעניינים במוצש בהפגנה בכיכר רבין נגד חוק הלאום: הרמטכל לשעבר גבי אשכנזי, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו וראש השבכ לשעבר יובל דיסקין. — Or Heller אור הלר (@OrHeller) July 31, 2018

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد التقى برئيس الطائفة الدرزية، غير مرة، للتوافق حول صيغة جديدة في قانون "القومية" الذي يرفضه الدروز.

وكان رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، قد التقى قبل قليل بالشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية للأمر نفسه، وللتأكيد على ضرورة ابتعاد ضباط الجيش الإسرائيلي من الدروز عن السياسة.

وكان ضابط إسرائيلي قد أعلن استقالته من الجيش الإسرائيلي رفضا لقانون "القومية"، ما استدعى بدوره إلى عقد لقاءات مكوكية لهذا الغرض.