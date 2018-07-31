ماكرون يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا في فرنسا الجمعة المقبلة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيف رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / Stefanie Loos ألمانيا تحث بريطانيا على الإسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

القاهرة — سبوتنيك . نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه أن "القائدين سيعقدان اجتماع عمل وسيحضران عشاء خاصا في مقر إقامة ماكرون في بريجانسون (جنوبي فرنسا)"، حيث يقضي ماكرون وزوجته العطلة الصيفية.

وبحسب "فرانس برس" فإن "مكتب ماكرون لم يحدد أجندة معينة حول الحوارات المتوقع إجرائها، لكنه أشار إلى اتفاقات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار/مارس 2019".

وصوت أكثرية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016.

وبدأت المملكة المتحدة 29 آذار/مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إرسال إشعار إلى رئيس مجلس الاتحاد.

ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة " 50 " من معاهدة " لشبونة ستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019، بعد مرور سنتين على إطلاق عملية بريكست.