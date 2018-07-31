ماكرون يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا في فرنسا الجمعة المقبلة

وبحسب "فرانس برس" فإن "مكتب ماكرون لم يحدد أجندة معينة حول الحوارات المتوقع إجرائها، لكنه أشار إلى اتفاقات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في آذار/مارس 2019".
وصوت أكثرية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016.
وبدأت المملكة المتحدة 29 آذار/مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إرسال إشعار إلى رئيس مجلس الاتحاد.
ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة " 50 " من معاهدة " لشبونة ستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019، بعد مرور سنتين على إطلاق عملية بريكست.
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