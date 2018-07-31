قلق إسرائيلي من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

انتاب القلق والتوتر الإسرائيليين، فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

نشرت صحيفة "معاريف أون لايف" على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل على تواصل دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن مصادر أمريكية بارزة نقلت لإسرائيل عدم تغييرها لسياساتها الهجومية تجاه إيران.

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הוא לא יציב דרישות מוקדמות לפגישה עם מנהיג איראן — גורם מדיני מוסר:

"ישראל בקשר רציף עם הממשל האמריקני.

גורמים אמריקנים בכירים מסרו לישראל שאין שינוי במדיניות התקיפה נגד איראן" — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 31, 2018

وكان كمال خرازي، رئيس المجلس الإيراني، قد قال "من الطبيعي رفض العرض الأمريكي للتفاوض، بناء على تجربتنا المريرة في التفاوض معهم، والانتهاكات المتكررة لالتزاماتهم".

وأضاف خرازي، في رده على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتفاوض مع إيران، "الرئيس الأمريكي يحب عقد الاجتماعات، ولا يفكر أبدا في نتائج اجتماعاته، وكلامه، دائما، يأتي بشكل متناقض".

وتابع "بناء على التجربة المريرة التي لدينا في التفاوض مع الولايات المتحدة والانتهاكات المتكررة لالتزاماتها، من الطبيعي ألا نقبل عرضها"، لافتا إلى أنه "يجب على ترامب قبل كل شيء أن يعوض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ويظهر احتراما لالتزامات أسلافه، وللقانون الدولي".