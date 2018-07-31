متحدث باسم الخارجية الإيرانية: عرض ترامب بالتفاوض يتناقض مع أفعاله

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله حيث تفرض واشنطن عقوبات على إيران وتضغط على دول أخرى لتجنب التجارة مع الجمهورية الإسلامية.

ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى المتحدث بهرام قاسمي قوله، اليوم الثلاثاء، "العقوبات والضغوط هي النقيض التام للحوار"، بحسب رويترز.

وأضاف: "كيف يمكن لترامب أن يثبت للشعب الإيراني أن تصريحاته الليلة الماضية تعكس نية حقيقية للتفاوض وأنه لم يدل بها بغرض تحقيق مكاسب شعبوية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

واعتبر رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيراني، سيد كمال خرازي، اليوم، أنه من الطبيعي رفض بلاده لعرض أمريكا للتفاوض.

وقال: "من الطبيعي رفض العرض الأمريكي للتفاوض بناء على تجربتنا المريرة في التفاوض معهم والانتهاكات المتكررة لالتزاماتها".

وأضاف خرازي، في رده على اقتراح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفاوض مع إيران، "الرئيس الأمريكي يحب عقد الاجتماعات ولا يفكر أبدا في نتائج اجتماعاته، وكلامه دائما يأتي بشكل متناقض".

وتابع "بناء على التجربة المريرة التي لدينا فيالتفاوض مع الولايات المتحدة والانتهاكات المتكررة لالتزاماتها من الطبيعي ألا نقبل عرضها"، لافتا إلى أنه "يجب على ترامب قبل كل شيء أن يعوض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ويظهر احتراما لالتزامات أسلافه وإلى القانون الدولي".