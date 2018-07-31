25 مسلحا من "داعش" يسلمون أنفسهم للقوات الأمنية شمالي أفغانستان

سلم 25 مسلحا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي أنفسهم إلى القوات الأفغانية في ولاية جورجان شمالي أفغانستان التي تعرف بأنها ثاني أهم معاقل المتشددين في البلاد، لتكون ثاني مجموعة تستسلم في غضون أقل من 10 أيام منذ اشتداد المعارك بين التنظيم وحركة "طالبان".

كابول — سبوتنيك. قال رضا غفوري الناطق باسم حاكم جوزجان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مجموعة مكونة من 25 شخصا بزعامة المُلا طاهر بحوزتهم 11 قطعة سلاح من طرازات مختلفة، سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية في مديرية درزاب بجوزجان".

© AP Photo / Massoud Hossaini أفغانستان... مقتل 15 شخصا في ثاني هجوم مسلح من نوعه خلال 3 أيام

وبحسب غفوري "ستقوم السلطات الأمنية بنقل المجموعة إلى مدينة شبرغان مركز جوزجان على متن مروحية للجيش الوطني من أجل "الانضمام رسمياً إلى عملية السلام".

وأكد المسؤول الأفغاني أن المجموعة اتخذت قرارها بالاستسلام نتيجة المساعي المبذولة من القوات الأمنية والضغوط التي مورست ضدهم من جانب مسلحي حركة طالبان مؤخراً.

وهذه هي المرة الثانية التي يسلم فيها متشددين من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] أنفسهم للقوات الأفغانية على شكل مجموعات، وكان 11 مقاتلاً بتنظيم داعش الإرهابي سلموا أنفسهم "طواعية" الى القوات الأمنية في اقليم جوزجان في 22 يوليو/تموز الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، وقتذاك، إنهم "استسلموا عقب (الضربات الساحقة) التي شنتها القوات الأممية والدفاعية ضد تنظيم داعش طيلة السنوات الماضية عبر استهداف المراكز الرئيسيّة للمتطرفين في ولايات زابول وننغرهار ولغمان ونورستان وسريبول".