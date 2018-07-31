البعثة الأممية: العثور على 3 جثث في جمهورية إفريقيا الوسطى

أكدت البعثة الأممية لدعم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاث جثث في الجمهورية.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية تحقق بحادثة مقتل مواطنين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى

باريس — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم البعثة، فلاديمير مونتيرو لوكالة "سبوتنيك": "اليوم تم إبلاغ "مينوسكا" (البعثة الأممية لدعم الاستقرار في إفريقيا الوسطى) بوجود ثلاث جثث لرجال في سيارة تركت على بعد 33 كلم إلى الشمال من سيبوتا في محافظة كيمو".

وأضاف المتحدث باسم البعثة أنه تم إرسال دورية إلى المنطقة للكشف عن الجثث.

وخلص مونتيرو إلى أن "الدورية أكدت وجود ثلاث جثث وسيارة بها الكثير من أثار الطلقات النارية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى مينوسكا في سيبوت".

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسيين الروس قد ذهبوا للتعرف على جثث المقتولين في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي من المحتمل أن يكونوا من الروس.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلى مصادرها، أن ثلاثة أشخاص يحملون بطاقات صحفية، زعم أنهم مهاجرون من روسيا، قتلوا في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن اثنين من القتلى الثلاثة كانوا موظفين في "إزفيستيا". وفي وقت لاحق، دحضت الوكالة هذه المعلومات.