قاسمي: تخلي الرئيس الأمريكي عن لغة التهديد علامة على خيبة الأمل

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي في مقابلة مع وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على دعوة ترامب للحوار، غير المشروط، مع إيران "تغير لغة السيد ترامب وعدم حديثه بلهجة التهديدات ضد الشعب الإيراني علامة على خيبة الأمل، لأن هذه التهديدات لم تجد نفعا".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن استعداده للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دون شروط مسبقة، وفي أي وقت يريده الإيرانيون.
واعتبر رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيراني، سيد كمال خرازي، اليوم، أنه من الطبيعي رفض بلاده لعرض أمريكا للتفاوض.
وقال:
من الطبيعي رفض العرض الأمريكي للتفاوض بناء على تجربتنا المريرة في التفاوض معهم والانتهاكات المتكررة لالتزاماتهم.
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