رد غريب من الحرس الثوري الإيراني على دعوة ترامب للاجتماع بالقادة الإيرانيين

وصف قائد الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سياسي "هاو" مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين لن يجتمعوا معه أو مع أي رئيس أمريكي.

وتعليقا على قبول التفاوض مع ترامب قال قائد الحرس الثوري الإيراني "إن إيران ليست كوريا الشمالية ".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قوله "السيد ترامب. ايران ليست كوريا الشمالية لقبول عرضك بعقد اجتماع." "حتى الرؤساء الأمريكيون لن يروا ذلك اليوم." بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

وقال ترامب امس الاثنين للصحفيين: "لا شروط مسبقة، هم يريدون اللقاء، أنا سألتقي. في أي وقت يريدونه… هذا جيد للبلد، جيد لهم وجيد لنا وجيد للعالم. لا شروط مسبقة إذا أرادوا اللقاء أنا سألتقي".

يذكر أن ترامب كان قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.