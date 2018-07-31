المتحدث باسم أردوغان: تركيا سترد على أية عقوبات أمريكية

وبحسب "رويترز"، وأضاف إبراهيم كالين أن وزيري خارجية البلدين، اللذين يحضران اجتماعا في سنغافورة، سيجريان محادثات هذا الأسبوع.
ووضع القس أندرو برانسون الذي عمل في تركيا لأكثر من 20 عاما رهن الإقامة الجبريةمؤخرا، بعد أن احتجز 21 شهرا في أحد السجون التركية، في حين كانت الإدارة الأمريكية تنتظر الإفراج عنه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد تركيا بعقوبات مالية إذا لم تفرج عن القس الأمريكي.
ورد عليه مجلس الأمن القومي التركي، في بيان له أمس الإثنين، قائلا: إن استخدام الولايات المتحدة لغة التهديد تجاه تركيا غير مقبول، ويفتقر للاحترام نظرا للروابط بين البلدين الحليفين.
والقس برونسون جرى اعتقاله في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وفي 9 ديسمبر/كانون الأول صدر في حقه مذكرة اعتقال وأرسل إلى السجن.
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