الحرس الثوري: الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه بلقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه بلقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر .

© AP Photo / Ebrahim Noroozi تزامنا مع عرض ترامب... الجيش الإيراني يعلن جاهزيته للقتال

طهران — سبوتنيك . ندد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه بالتفاوض مع "الشيطان الأكبر".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن جعفري قوله، مساء اليوم الثلاثاء "الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه بلقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر"، متابعا "سيد ترامب إيران ليست كوريا الشمالية لتجيب على طلبك بالقبول".

وأضاف جعفري "الرؤساء الأمريكيون السابقون سواء كانوا عسكريين أم سياسيين، يعرفون أكثر منك بكثير ويعلمون أشد العلم بأن إيران غير قابلة للتهديد".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

وقال ترامب، أمس الاثنين، للصحفيين: "لا شروط مسبقة، هم يريدون اللقاء، أنا سألتقي. في أي وقت يريدونه… هذا جيد للبلد، جيد لهم وجيد لنا وجيد للعالم. لا شروط مسبقة إذا أرادوا اللقاء أنا سألتقي".

يذكر أن ترامب كان قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، محذرا إياه من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.